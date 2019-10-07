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понедельник, 07 октября 2019 12:28

В Украине введут классификацию домашних тиранов

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В Украине введут классификацию домашних тиранов
В Украине заработает система противодействия домашнему насилию. Фото: ar.volyn.ua

По всей Украине запустят группы реагирования на случаи домашнего насилия. Кроме того, создадут общенациональную базу данных об уровне насилия в семье.

"Еще в 2017-м мы запустили в трех регионах пилотный проект под условным названием "Полина". Это группы реагирования, которые обслуживают исключительно вызовы по домашнему насилию. Результаты работы таких групп впечатляют. Поэтому принято решение запустить проект по всем регионам Украины", - председатель национальной полиции Игорь Клименко.

Название проекта происходит от аббревиатуры. Сокращенно от "полиция против насилия".

С 2017 года проект работает в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы и в городе Северодонецке Луганской области.

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"Думаю, совсем скоро дадим старт "Полине" по всей Украине. Это будут первые 45 экипажей, которые получат автомобили, современное техническое оснащение и будут достаточно эффективны", - говорит Клименко.

Хотя в Киеве эксперимент запущен не так давно, но первые результаты убедительно показали необходимость проекта.

"Для более эффективной работы требуется специальная подготовка сотрудников, потому что бывают случаи, когда они не совсем понимают, с чем столкнутся. А им там встречаются и наркоманы, и алкоголики, и люди с психическими заболеваниями, и просто агрессивные. Поэтому сейчас работаем над этой системой реагирования", - сказал он.

Председатель Нацполиции сообщил, что планируется ввести общенациональную базу данных с системой синих, желтых и красных карточек - в соответствии с уровнем насилия в семье.

Наличие в досье агрессора таких карточек для женщины, которая превысила самооборону, должно значительно смягчать ее вину при рассмотрении дела. Часто после вызовов о насилии женщины через несколько дней забирают заявление, потому что боятся.

"Уровень самосознания граждан должен расти, вот что важно", - сказал Клименко.

Правозащитники создали универсальный юридический справочник "Твое право".

В нем круглосуточно и бесплатно смогут получить помощь люди, которые пострадали в результате военных действий, стали жертвами насилия и торговли людьми. Об этом Gazeta.ua рассказывает Елена Демешко, представитель общественной организации "ДонбассSOS".

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