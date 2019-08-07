В Украине встал на ремонт крупнейший десантный корабль

В Николаеве ремонтируют крупнейший десантный корабль ВМС Украины. Фото: Укроборонпром

Крупнейший десантный корабль ВМС Украины Юрий Олефиренко стал на плановый ремонт.

Как отмечается, во время работ будет проведена проверка, ремонт или полная замена всех узлов и механизмов, осмотрено и, в случае необходимости, отремонтировано трубопроводы и электросети корабля, его корпус и отсеки. Об этом сообщает пресс-служба концерна Укроборонпром.

Ремонт будет проходит на Николаевском судостроительном заводе.

"Эта задача позволит загрузить работой коллектив, наладит работу завода, обеспечит стабильную выплату зарплат, налогов и сборов", - говорится в сообщении.

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В Николаеве ремонтируют крупнейший десантный корабль ВМС Украины. Фото: Укроборонпром

Корабль Юрий Олефиренко способен проводить десантирование более 150 бойцов, или до 10 единиц бронетехники, или перевозить до 250 тонн грузов. Для огневой поддержки морской пехоты он вооружен реактивными системами залпового огня и 30-мм автоматическими пушками.