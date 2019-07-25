В Украине временно запретили популярный препарат для беременных

В Украине временно запретили "Магне-B6". Фото: heaclub

В Украине временно запретили популярные витамины для беременных "Магне-B6".

Соответствующее решение Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла 17 июля, передает пресс-служба ведомства.

"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства Магне-В6, таблетки, покрытые оболочкой, № 50 (10х5): по 10 таблеток в блистере, по 5 блистеров в картонной коробке, серии CV135, производства Хиноин Завод Фармацевтических и Химических Продуктов Прайвит Ко. Лтд., Венгрия, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками ", - говорится в распоряжении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине опасный вирус убил человека

Как отмечается, "Магне-В6" используется для симптоматического лечения дефицита магния в организме.

В Украине появился мобильное приложение экстренного вызова помощи. Теперь вызвать медика можно одним кликом смартфона. Для этого надо установить приложение DocRadar - разработку украинских ИТ-специалистов совместно с Минздравом.