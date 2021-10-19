В Украине возвращается теплая погода

В Украину идет кратковременное потепление / Reuters

Во вторник, 19 октября, ночью в большинстве областей, а днем ​​в восточной части местами небольшой дождь.

Температура ночью будет 1-6° тепла, днем ​​8-13° выше нуля. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

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В Украине 19 октября облачно с прояснениями. В Карпатах ночью около 0°, днем ​​4-9° тепла.

По данным синоптиков, 20-21 октября в Украине будет тоже переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, 20 октября днем ​​в западных областях, а 21 октября в Украине местами порывы до 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура + 20 октября ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных областях и на крайнем юге 2-7° тепла, днем ​​10-15°. В южных и западных областях до 18° градусов тепла. В северо-восточных областях 7-12° выше нуля. 21 октября ночью 4-9° тепла, на крайнем западе 6-11°, днем ​​13-18°, на западе страны пригреет до 21°.

22 октября преимущественно без осадков, лишь в западных и местами северных областях днем ​​небольшой дождь. 23 октября в Украине, кроме юго-восточной части, небольшие дожди. Температура ночью 5-11° тепла, Днем 22 октября 14-20° тепла. 23 октября возможно снижение в западных областях до 6-12° тепла, в северных и большинстве центральных областей до 10-16°. В Карпатах временами дождь, 23 октября с мокрым снегом. Температуре 22 октября ночью 3-8°, днем ​​6-11° тепла, 23 октября в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

В столичном регионе 19 октября облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем ​​без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по Киеву ночью 3-5° тепла, днем ​​9-11°. По области ночью 1-6° тепла, днем ​​8-13°.

19 октября православные отмечают день святого апостола Фомы. Он был похож внешне на Христа, за что его прозвали "близнецом". Предки в этот день наблюдали за погодой, ведь 19 октября начинались ураганы и сильные ветры, а также выпадал первый снег.