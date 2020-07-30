В Украине возросло количество регионов, не готовых к послаблению карантина

По сравнению со вчерашним днем список увеличился на две области плюс Киев. Фото: Pixabay

Эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась.

Город Киев и 12 областей не соответствуют показателям Министерства здравоохранения для послабления карантина, сообщает Минздрав.

По сравнению со вчерашним днем список увеличился на две области плюс Киев.

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Карантин запрещено послаблять в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях.

В большинстве указанных регионов превышен показатель динамики выявления новых случаев заражения.

Киев могут отнести к красной зоне, исходя из эпидемиологической ситуации. Окончательное решение примут завтра. Об этом сообщил главаГоспродпотребслужбы города Олег Рубан. По его словам, Киев сейчас оказался на грани - между оранжевой и красной зонами.