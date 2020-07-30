Киев может попасть в "красную" зону: что запретят

Киев бьет рекорды по коронавирусу. Фото: pixabay.com

Киеве могут отнести к "красной" зоны, выходя с эпидемиологической ситуации. Окончательное решение примут завтра.

Об этом сообщил глава Держпродспоживслужбы города Олег Рубан. По его словам, Киев сейчас оказался на грани - между "оранжевой" и "красной" зоной.

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Украина планируют разделить на четыре зоны карантина - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Будут решать в соответствии с эпидемической ситуацией в регионе или отдельных населенных пунктах.

В городах "красной" зоны ситуация с вирусом плохая. Там запрещать работу общественного транспорта, учебных заведений, ТРЦ, кафе и ресторанов.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще в 199 жителей Киева. Это самое большое количество за весь период пандемии. На сегодня в столице уже 8131 подтвержденный случай заболевания.