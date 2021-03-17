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среда, 17 марта 2021 20:56

В Украине возобновят оформление, выдачу и перерегистрацию оружия

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В Украине возобновят оформление, выдачу и перерегистрацию оружия
В Нацполиции возобновят оформление, выдачу разрешений на оружие. Фото: Нацполіція

18 марта в Украине возобновят оформление, выдачу разрешений и перерегистрацию разрешенных видов оружия.

Планируется также создание Единой базы данных зарегистрированного оружия. Об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко.

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Он также отметил, что полиция планирует создать новое подразделение, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия.

В то же время, полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие хотят передать в сервисные центры МВД.

В Украине пересмотрят все разрешения на оружие, заявили в начале недели в Национальной полиции.

В 1-й петиции на сайте президента, которая 2015 достигла необходимого количества голосов, требовали законодательно утвердить право граждан на защиту.

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Дата
17
марта

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