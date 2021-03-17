В Украине возобновят оформление, выдачу и перерегистрацию оружия

18 марта в Украине возобновят оформление, выдачу разрешений и перерегистрацию разрешенных видов оружия.
Планируется также создание Единой базы данных зарегистрированного оружия. Об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко.
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Он также отметил, что полиция планирует создать новое подразделение, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия.
В то же время, полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие хотят передать в сервисные центры МВД.
В Украине пересмотрят все разрешения на оружие, заявили в начале недели в Национальной полиции.
В 1-й петиции на сайте президента, которая 2015 достигла необходимого количества голосов, требовали законодательно утвердить право граждан на защиту.
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