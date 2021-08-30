В Украине вакцинировали менее 30% коллективов школ. Правительство довольное

Прививки от коронавируса получили менее 30% учителей. Фото: unsplash.com

Перед началом учебного года в Украине удалось полностью вакцинировать только 29% коллективов школ.

Такие показатели считают успешными, сообщил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.

"По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тысяч педагогов - это 29 процентов. И 23 процента - еще 145,5 тысячи - вакцинированы одной дозой", - сказал Кононенко.

В ведомстве сейчас работают над увеличением показателей вакцинации. Принудительного вакцинации для сотрудников школ нет.

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"Работаем над пропагандой, чтобы все сотрудники имели доступ к вакцине. Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что потребность в вакцинации 80 процентов коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в оранжевой зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно. Сейчас все учебные заведения в Украине в зеленой зоне", - заявил Кононенко.

Новый учебный год начнется 1 сентября и продлится в обычном режиме. Сейчас страна находится в зеленой зоне эпидопасности, поэтому ситуация контролируется. Однако, важным условием работы, гарантирующим безопасность учителя и ученика, является вакцинация педагогов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он призвал педагогов и других сотрудников образовательных учреждений не пренебрегать прививками.