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среда, 15 января 2020 14:56

В Украине увеличивают пенсионный возраст для женщин

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В Украине увеличивают пенсионный возраст для женщин
Пенсионный возраст для женщин определяется в зависимости от даты рождения. Фото: zn.ua

С 1 апреля пенсионный возраст для женщин в Украине составит 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля следующего года - 60 лет.

"Пенсионный возраст для женщин на сегодня определяется в зависимости от даты рождения, сообщает Пенсионный фонд Украины.

В частности, в этом году женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет 6 месяцев.

А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году.

"Начиная с 1 января 2028 пенсия по возрасту будет назначаться независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа", - рассказали в ведомстве.

Страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, в 2020 году составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.

В ПФУ добавили, что продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на дату достижения пенсионного возраста.

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В 2020 году в Украине вырастут социальные выплаты малозащищенным слоям населения и безработным. Это связано с увеличением прожиточного минимума в стране.

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