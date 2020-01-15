Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением

По мнению министра экономики, средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен Фото: UNIAN

Средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тыс. грн, а средняя пенсия должна быть на уровне 20 тыс. грн.

Такое мнение высказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эфире одного из украинских телеканалов.

"Сейчас экономика растет на 3-4 процента, а зарплаты – на 10. Это означает, что больше идет от экономики к рынку труда. То есть стоимость труда становится дороже. Это означает перераспределение доходов от определенных компаний в пользу работников", – заявил Милованов.

По словам министра, средняя зарплата в Украине составляет приблизительно 10 тыс. грн, но планируется, что уровень средних заработных плат ежегодно будет расти на 2 тыс. грн.

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По мнению Тимофея Милованова, для повышения зарплат необходимы:

• низкие процентные ставки;

• маленькая инфляция;

• правоохранительная система;

• экономический рост в государстве;

• индустриальное развитие;

• рост инвестиций.

В этом году заработки украинцев вырастут. Речь не только о минимальной зарплате, которая увеличится с 1 января, а о заработках в общем. Экономисты прогнозируют, что уже к весне зарплата вырастет на 700-900 грн, или до 11 600-11 800 грн.