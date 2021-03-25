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четверг, 25 марта 2021 10:57

В Украине увеличилась цена на газ

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В Украине увеличилась цена на газ
Как изменятся тарифы на газ в Украине. Фото: pixabay.com

В Украине годовой тариф на газ с 1 апреля будет составлять от 7,4 до 8 грн за куб. м.

"Нафтогаз" докладывает, что цена, по которой компания будет продавать газ, будет одинаково и для ее клиентов, и для "ЙЕ Энергия". В таком случае разница в цене может возникнуть лишь из-за "маржи". В результате с 1 мая по годовому продукту газ может стоить в пределах 7,4-8 грн, пишет LB.ua.

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Энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что цена также зависит от того, останется ли в перечне услуг месячный тариф или же Кабмин обяжет всех участников рынка перейти на годовой пакет. В таком случае цену будет сложно прогнозировать, потому что пока неизвестно, как ее будут рассчитывать.

93% украинцев считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными. Лишь 3% называют их оптимальными, а 0,4% - заниженными.

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