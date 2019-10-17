В Украине транспортируют два новых патрульных катера

Два патрульных катера класса Island транспортируют в Одессу.
Корабли Украины передали США, сообщил заместитель начальника штаба ВМС по вопросам евроатлантической интеграции капитан 1 ранга Андрей Рыженко, передает "Радио Свобода".
Катера "Старобельск" и "Славянск" должны скоро прибыть в порт Одессы. Они будут введены в состав Военно-морских сил в ноябре.
"История, которая длилась около пяти лет, подходит к завершению", - отметил офицер.
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В 1985-1992 годах для Береговой охраны США построили 49 катеров класса Island. 37 из них продолжают службу, другие корабли США уже передавали Пакистану, Грузии и Коста-Рике. Два таких катера получила Украина.
На Днепре в районе Киева было замечено транспортировку будущего среднего разведывательного корабля ВМС ВС Украины. Корабль транспортируют в плавучем доке в Одессу, где продолжится его достройка, сообщает Украинский милитаристский портал.
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