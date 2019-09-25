В Украине стартовал благотворительный образовательный STEM-проект для девушек

Украинских девушек приглашают принять участие в новом образовательном проекте STEM IS FEM. Его цель – открыть для девушек мир технологических специальностей и увеличить присутствие женщин в отрасли.

Организаторы рассказывают, что проект строится на отдельных модулях, посвященных различным тематикам. Уже начался конкурс на первый модуль по биотехнологиям. Принять участие в конкурсе могут девушки со всей Украины, форма для участия доступна на официальном сайте проекта.

Каждый модуль предусматривает онлайн-тестирование и образовательный уикенд в Киеве. Организаторы рассказывают, что в столице на участников ожидает два дня погружения в выбранную тематику – лекции, встречи с женщинами, работающими в отрасли, сессии вопросов и ответов, экскурсии профильные компании. Также каждый модуль предусматривает конкурс, по результатам которого участники получают призы, которые должны помочь девушкам сделать первые шаги на избранном карьерном пути.

Инициатором проекта выступила группа бизнесменов в сфере информационных технологий, которые стремятся достичь гендерного паритетп, как в своих компаниях, так и на рынке в целом. Один из них – международный инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев, компании которого представлены в Украине, в Латвии, на Кипре и на Мальте.

"Статистика показывает, что количество женщин в технологической сфере в Украине не превышает 30%. В сфере IT этот показатель составляет 15-35%. В обществе сложился стереотип, что технологические профессии сугубо мужские, - рассказывает Токарев, - Создавая STEM IS FEM, мы постараемся разрушить этот стереотип и мотивировать девушек выбрать для себя профессию, связанную с наукой, технологиями, инжинирингом или математикой".

Организаторы говорят, что участие в проекте бесплатное, а первый модуль на тему "Биотехнологии" состоится уже в октябре.