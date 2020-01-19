В Украине станет сложнее продать автомобиль

Украинцам увеличили налог при продаже автомобиля Фото: vinbazar.com

В Украине увеличили налог от продажи автомобиля. Ввели НЕ 2 ставки как было раньше, которые оплачивает продавец в случае отчуждения авто, а 3.

Это положение прописано в законопроекте №1210 и его 16 января принял Верховная Рада. Теперь ее должны подписать спикер парламента и президент.

Теперь при продаже или отчуждении более двух авто в год, придется заплатить 18% от оценочного стоимости транспортного средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, когда отменят военный сбор

При продаже одного транспортного средства в течение года физическое лицо ничего не платит - ставка налога составляет 0%, как и было раньше.

Нововведение касается не только легковых авто, но и любого вида транспорта. То есть сюда входят и прицепы, и мопеды, а также автобусы и тракторы.

Министерство цифровой трансформации предлагает изменить налогообложение для IT-компаний. Предлагает ввести единый налог в размере 4-7% для юридических лиц без ограничения обращения.