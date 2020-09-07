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понедельник, 07 сентября 2020 13:31

В Украине стало больше областей, не готовых ослабить карантин

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В Украине стало больше областей, не готовых ослабить карантин
Соответствуют требованиям МЗ Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области. Фото: pixabay

Город Киев и еще 17 областей не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

7 областей готовы к ослаблению, сообщает Минздрав.

Помимо столицы, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и Черновицкая области.

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Соответствуют требованиям МОЗ Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Чтобы начать ослабление, регион должен соответствовать следующим критериям: количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тыс. в течение 7 дней; показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тыс. за 14 дней; если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается оранжевый уровень, если свыше 75% - красный.

С 14 сентября в Ивано-Франковске заработают школы и детские сады. Они начнут работу несмотря на то, что город отнесли к красной зоне эпидемиологической опасности. Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив в Facebook.

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07
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