Город в красной зоне карантина открывает школы и детсады

Детские сады и школы Ивано-Франковска откроются с 14 сентября. Фото: pixabay

С 14 сентября в Ивано-Франковске заработают школы и детские сады.

Они начнут работу, несмотря на то, что город отнесли к красной зоне эпидемиологической опасности, об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив в Facebook.

"В следующий понедельник, несмотря на решение Киева, наши дети пойдут в детские сады и школы", - сообщил Марцинкив.

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По его словам, соответствующее решение было принято на сессии городского совета.

Также мэр попросил правоохранителей не штрафовать предпринимателей, которые работают в эти дни. Он напомнил, что, по версии Forbes Ukraine, Ивано-Франковск признан самым привлекательным городом для ведения бизнеса в Украине. Марцинкив также поблагодарил предпринимателей за "давление" на правительство против введения красной зоны.

Ранее власти Ивано-Франковска и Тернополя подали в суд на правительство из-за введения красной зоны в этих городах. В Ивано-Франковске против ограничений несколько дней подряд предприниматели и рестораторы выходили на протесты.

До красной карантинной зоны вошли: Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области; Дубно и Костопольский район Ровенской области; Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области; Великобурлукский район Харьковской области; Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области; Бобровицкий район Черниговской области.