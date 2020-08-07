В Украине стали чаще вызывать полицию из-за домашнего насилия

В министерстве связывают рост числа жалоб не с введением карантина, а с увеличением осведомленности людей о домашнем насилии и ответственность за него. Фото: pixabay

101 тыс. вызовов из-за домашнего насилия поступили на линию "102" за 6 месяцев с начала года.

Во время карантина тема домашнего насилия стала еще более актуальной, поскольку члены семей постоянно находились дома в закрытом помещении, сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

"Количество вызовов на линию "102" по поводу домашнего насилия за шесть месяцев этого года превышает 101 тысячу. Это на 40 процентов больше по сравнению с прошлым годом", - сказала она.

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В министерстве связывают рост числа жалоб не с введением карантина, а с увеличением осведомленности людей о домашнем насилии и ответственности за него.

"Количество вызовов по сравнению с прошлым годом возросло. Это свидетельствует об увеличении осведомленности людей о домашнем насилии и куда надо обращаться за помощью. Мы понимаем, что чем больше мы будем проводить информационных кампаний, тем больше количество обращений в полицию будет расти. Это логично, поскольку люди становятся более информированными о проблеме домашнего насилия", - отметила Павличенко.

Она напомнила, что домашнее насилие бывает физическое, экономическое, сексуальное и психологическое, но обычно проявляется в нескольких формах и является смешанным.

"Поэтому, если домашнее насилие уже происходит, то о нем нужно говорить и обращаться за помощью", - советует Павличенко.

Также заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич сообщил, что уголовная ответственность за домашнее насилие наступает, если оно носит системный характер или были нанесены телесные повреждения.

"Если полицейский видит признаки нанесения телесных повреждений, то вызывает следственно-оперативную группу. Это документируется, и начинается процесс досудебного расследования", - говорит Фацевич.

В сотни раз могут вырасти штрафы в Украине за домашнее насилие. В Верховную Раду внесли соответствующий законопроект №3908. Сейчас за первое совершение правонарушения грозит штраф от 170 до 340 грн, а за повторное в течение года - от 340 до 680 грн.