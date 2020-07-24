Штрафы за домашнее насилие в Украине могут взлететь в сотни раз

Сейчас за первое совершения правонарушения грозит штраф от 170 до 340 гривен, а за повторное в течение года - от 340 до 680 гривен. Фото: pixabay

В сотни раз могут вырасти штрафы в Украине за домашнее насилие.

В Верховную Раду внесли соответствующий законопроект №3908, передает РБК-Україна.

Сейчас за первое совершение правонарушения грозит штраф от 170 до 340 грн, а за повторное в течение года - от 340 до 680 грн.

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"В связи с инфляционными процессами в стране и обесцениванием гривны за последние годы такой размер штрафа потерял свою предупредительную и карательную функции и уже не выступает эффективным средством сдерживания нарушителей", - написали в пояснительной записке.

Согласно документу, хотят увеличить штраф за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, то есть умышленное совершение любых действий (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера (применение насилия, не повлекшее телесных повреждений, угрозы, оскорбления или преследование, лишение жилья, еды, одежды, другого имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право и т. д.), в результате чего мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего. Его размер предлагают установить на уровне 1-2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 17-34 тыс. грн. Кроме того, за повторное нарушение в течение года проект предусматривает штраф в размере от 2 до 4 тыс. таких минимумов, то есть 34-68 тыс. грн.

Со следующего отопительного сезона штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг вырастут. Об этом говорится в Меморандуме о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом. Таким образом планируют разобраться с задолженностью и повысить платежную дисциплину украинцев.