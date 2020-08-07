В Украине создали учебный сериал о домашнем насилии

В сериале обучают как выявить и прекратить домашнее насилие. Фото: unsplash.com

Министерство внутренних дел Украины и Минцифри совместно создали бесплатный образовательный курс, который подскажет жертвам домашнего насилия, куда обратиться за помощью и как это сделать правильно. А также дает советы для случайных свидетелей домашнего насилия.

Образовательный сериал "О противодействии домашнему насилию с помощью онлайн инструментов" презентовали в пятницу, 7 августа в Киеве, сообщили в пресс-службе МВД.

Уже создали 5 коротких 5-минутных роликов в виде образовательного сериала. Первый рассказывает о видах домашнего насилия. Видео дополнено постановочными сценами, иллюстрирующими некоторые типичные для домашнего насилия ситуации. Роли обидчиков и жертв исполняют актеры.

Участие в образовательном сериале приняли: телеведущие Даниэль Салем и Мария Ефросинина, певица Tayanna, заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, основательница и идеолог благотворительной барахолки "Кураж Базар" Алена Гудкова, психолог Леся Матвеева, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, руководитель отдела мониторинга гендерных вопросов и координации противодействия домашнему насилию Управления соблюдения прав человека Национальной полиции Украины Елена Дашутина.

Как рассказала Екатерина Павличенко, правоохранительные структуры ищут новые подходы информирования общества, чтобы формировать нулевую толерантность к любым проявлениям насилия, остановить его молчаливое одобрение или оправдание. Поэтому и создали этот сериал - "качественно новый продукт, который не только информирует население о том, что такое домашнее насилие, куда обращаться, как действовать, а также учит инструментам, которые могут помочь в случае проблемы домашнего насилия".

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Александр Фацевич отметил, что на сегодняшний день в Украине работают 45 групп противодействия домашнему насилию, полномочия по реагированию на домашнее насилие есть также у патрульной полиции.

Образовательный сериал можно бесплатно посмотреть на сайте цифрового образования Дія.

Также в МВД напомнили о чат-боте police_helpbot в Telegram и Viber, предназначенных для оперативного реагирования и информирования о домашнем насилии.

101 тыс. вызовов из-за домашнего насилия поступили на линию "102" за 6 месяцев с начала года. Во время карантина тема домашнего насилия стала еще более актуальной, поскольку члены семей постоянно находились дома в закрытом помещении, сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.