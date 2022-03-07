В Украине создали Telegram-канал, который поможет найти родных. Фото: pixabay.com

В Украине создали Telegram-канал "Поиск пропавших", оперативно информирующий об исчезнувших украинцах. Ведь во время войны РФ против Украины некоторые потеряли связь с родными, потому что они могли оказаться без связи или в зоне боевых действий.

Telegram-канал предоставляет информацию о потерявшихся детях или наоборот - которые нашлись. Также можно найти взрослых, с которыми лишились связи, сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Telegram-канал "Поиск пропавших" находится по этой ссылке.

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В запросе необходимо указать:

1. Имя и фамилия пропавшего человека;

2. Его год рождения;

3. Обстоятельства, при которых он исчез;

4. Когда в последний раз была связь с ним;

5. Его контактный номер.

Россия в 4:00 напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.