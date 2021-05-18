В Украине создадут университет современных технологий - подробности

Построить учебное заведение планируют к сентябрю 2023 года. Фото: pixabay.com

В Украине создадут университет для подготовки специалистов в области новых технологий. Обучение планируют начать уже через два года.

Лучшие студенты смогут получить работу после завершения обучения, заявил президент Владимир Зеленский во время совещания по подготовке концепции создания этого университета.

Концепцию должны разработать к июлю 2021, а к октябрю - принять закон об особенностях правового статуса этого учебного заведения.

Построить его планируют к сентябрю 2023 года. Первыми пройти обучение смогут 120 студентов, а в дальнейшем их количество будет увеличиваться.

Университет будет иметь шесть основных направлений: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; новые энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; международные отношения и безопасность.

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"Создание такой мощной современной образовательно-научной платформы позволит Украине готовить специалистов по чрезвычайно востребованных специальностей. Они станут тем двигателем, который будет двигать вперед украинскую науку и экономику, а также способствовать становлению нашей страны как IT-хаба Европы", - сказал Зеленский.

В вузе будут преподавать лучшие украинские и иностранные эксперты. 30% в учебном процессе будет занимать теория, 70% - практические занятия. Студенты смогут пройти стажировку на лучших отечественных предприятиях и в международных компаниях.

"Лучшие студенты будут получать высокие стипендии, а после завершения обучения - гарантированное трудоустройство в Украине. Также студенты и выпускники будут иметь возможность реализации в Украине собственных научных разработок", - отметил президент.

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