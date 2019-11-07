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четверг, 07 ноября 2019 06:23

В Украине создадут колл-центр для помощи пострадавшим от домашнего насилия

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В Украине создадут колл-центр для помощи пострадавшим от домашнего насилия
Пострадавшим от домашнего насилия помогут в колл-центре. Фото: Сегодня

Кабинет министров планирует создать круглосуточный колл-центр для помощи пострадавшим от домашнего насилия.

Колл-центр должен быть на 169 работников, которые круглосуточно и бесплатно реагируют на случаи домашнего насилия, предоставляют консультации и психологическую помощь. Одновременно должны работать не менее 16 операторов, сообщает Правительственный портал.

Работники колл-центра будут передавать данные от пострадавших в правоохранительные органы для реагирования.

"По решению Правительства в Реестр будут подключены одновременно около 10 000 пользователей, чтобы обеспечить межведомственный информационный обмен между правоохранительными органами, органами прокуратуры, Минсоцполитики и другими", - говорится в сообщении.

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Домашнее насилие распространено по всему миру, в разных культурах и не зависит от уровня материального достатка семьи. При этом индикаторы низкого социоэкономического статуса (такие как безработица и низкий доход) являются факторами риска высших уровней домашнего насилия.

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