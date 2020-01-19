В Украине создадут казначейство для пенсионеров

Новое казначейство учить пенсионеров куда вкладывать деньгиФото: 5.ua

В Украине появится Пенсионное казначействодля облегчения работы накопительной пенсионной системы.

Вести счета участников обязательной накопительной системы будет Центральный администратор. А управлять делами Пенсионного казначейства должна Совет Пенсионного казначейства в составе 5 человек, которые будут избираться на конкурсной основе.

Законопроектом предусмотрено, что Пенсионное казначейство будет существовать на отчисления с пенсионных средств - не более 0,1% от стоимости накопленных активов.

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Все перечисленные Украинские деньги Пенсионное казначейство должно будет передавать на сбережения в банки-хранители. Чтобы деньги не обесценились, их заставят работать и обрастать процентами.

Распоряжаться собранными деньгами в период их хранения будут компании по управлению активами и негосударственные пенсионные фонды. Работнику хотят разрешить самому выбирать, кому доверить свои средства. А также выбирать, как должны использоваться его деньги.

Форма будущих выплат может быть тоже разная: одноразовые, ускоренные, программные, пожизненные.

Функция Пенсионного казначейства - помочь человеку с выбором управляющих и пенсионного портфеля.

С 1 апреля пенсионный возраст для женщин в Украине составит 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля следующего года - 60 лет. Пенсионный возраст для женщин на сегодня определяется в зависимости от даты рождения. В этом году женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет 6 месяцев.