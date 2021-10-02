В Украине сортируется только 4% мусора - Зеленский

Зеленский рассказал о сортировке мусора в Украине. Фото: 24 канал

В Украине сортируется только 4% твердых бытовых отходов.

"На фоне нелегальных свалок и заполненных полигонов, мы сортируем только около 4% твердых бытовых отходов. И я хотел бы услышать о реализации реформы в этой сфере. И хотелось бы услышать объяснение, почему у нас в государстве сейчас так, и ответы, когда будет иначе и что для этого нужно сделать", - заявил президент Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей.

В Украине образуется 10 млн твердых бытовых отходов, в то же время лишь 79% населения охвачены услугами по вывозу ТБО, 93% которых вывозятся на свалки, заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

По ее данным, только за прошлый год в Украине создано 462 млн тонн отходов.

"79,5% - это отходы добывающей промышленности, 6% - металлургии, 1,6% - сельскохозяйственные, и кажется, что 2,5% твердых бытовых отходов не является самой нашей проблемой. Однако в действительности, это наиболее сложно управляемый вид отходов, и это чувствуется каждый день", - подчеркнула Свириденко.

Согласно решению СНБО, все общины к концу 2021 должны создать региональные планы управления отходами, которые в дальнейшем должны стать частью национального плана.

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В Украине существует более 33 000 несанкционированных свалок и 6000 свалок, которые сложно считать контролируемыми. Ежегодно в Украине образуется 10 млн твердых бытовых отходов.