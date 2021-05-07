В Украине скоро появится индийский штамм коронавируса

Штамм опасный и поражает молодых людей. Фото: pexels.com

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине.

"Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить надо правду. Сейчас он уже зафиксирован в частности в странах-соседях, это и Чехия, Польша, Румыния. И поэтому понятно, что в конечном итоге он появится и в Украине так, как это было с британским штаммом или с южноафриканским", - сказал он в эфире "Україна 24".

Индийский штамм опаснее и поражает молодых людей.

"Он достаточно агрессивный, более контагиозный, достаточно сложная клиническая картина с поражением различных органов, в том числе и желудка, почек. Сильная интоксикация, и этот штамм поражает молодое население, что очень неприятно", - сказал он.

Сейчас неизвестно, какие еще могут произойти мутации коронавируса.

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"Мы должны готовиться к худшим вариантам, чтобы иметь возможность защищаться", - сказал он.

В Австралии запретили въезд в страну любому, кто в течение последних двух недель был в Индии. Запрет распространяется и на австралийцев. За нарушение грозит срок до пяти лет тюрьмы и штраф.