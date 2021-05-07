В Украине скоро появится индийский штамм коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 396
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
1 Просмотров: 1270
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 3762
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 441
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 711
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 1701
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 693
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1224
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 21312
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
5
24
20
11
3
&quot;Эмиграция началась с конкурса красоты&quot; - украинка поразила историей переезда в США
"Эмиграция началась с конкурса красоты" - украинка поразила историей переезда в США
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
Певческое поле &quot;утонуло&quot; в тюльпанов разнообразии: яркая фотоподборка
Певческое поле "утонуло" в тюльпанов разнообразии: яркая фотоподборка
День матери - когда праздник и почему он важен
День матери - когда праздник и почему он важен
Геращенко остановил интервью из-за кота: курьезное видео
Геращенко остановил интервью из-за кота: курьезное видео
Видео
Все видео
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
Украина примет участие в масштабных учениях НАТО
Украина примет участие в масштабных учениях НАТО
Дайверы устроили экстремальное купание в озере ледяных игл - видео
Дайверы устроили экстремальное купание в озере ледяных игл - видео
"Творили какую-то хр*нь" - блогерши из Киева извинились за позорное поведение в церкви
"Творили какую-то хр*нь" - блогерши из Киева извинились за позорное поведение в церкви
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 576
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1296
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 828
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 486
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2340
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 531
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
пятница, 07 мая 2021 22:40

В Украине скоро появится индийский штамм коронавируса

  Комментировать
В Украине скоро появится индийский штамм коронавируса
Штамм опасный и поражает молодых людей. Фото: pexels.com

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине.

"Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить надо правду. Сейчас он уже зафиксирован в частности в странах-соседях, это и Чехия, Польша, Румыния. И поэтому понятно, что в конечном итоге он появится и в Украине так, как это было с британским штаммом или с южноафриканским", - сказал он в эфире "Україна 24".

Индийский штамм опаснее и поражает молодых людей.

"Он достаточно агрессивный, более контагиозный, достаточно сложная клиническая картина с поражением различных органов, в том числе и желудка, почек. Сильная интоксикация, и этот штамм поражает молодое население, что очень неприятно", - сказал он.

Сейчас неизвестно, какие еще могут произойти мутации коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тела умерших от коронавируса сжигают в парках

"Мы должны готовиться к худшим вариантам, чтобы иметь возможность защищаться", - сказал он.

В Австралии запретили въезд в страну любому, кто в течение последних двух недель был в Индии. Запрет распространяется и на австралийцев. За нарушение грозит срок до пяти лет тюрьмы и штраф.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине скоро появится индийский штамм коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Президент открыл первый в стране памятник украинскому гетману

Американец проехал 21,6 тыс. км на велосипеде

Самое читаемое
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
 Просмотров: 21312
Бывшая участница &quot;ВИА Гры&quot; вызвала фурор снимком в очень откровенном бикини
Бывшая участница "ВИА Гры" вызвала фурор снимком в очень откровенном бикини Просмотров: 11988
Российскую блогера нашли мертвой в лесу
Российскую блогера нашли мертвой в лесу Просмотров: 11601
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 11214
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 9927
Общество
"Эмиграция началась с конкурса красоты" - украинка поразила историей переезда в США
"Эмиграция началась с конкурса красоты" - украинка поразила историей переезда в США
5
 Просмотров: 306
Украина движется от Сталина в Европу - социолог
Украина движется от Сталина в Европу - социолог
 Просмотров: 180
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
24
 Просмотров: 657
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
6
 1 Просмотров: 1270
Певческое поле "утонуло" в тюльпанов разнообразии: яркая фотоподборка
Певческое поле "утонуло" в тюльпанов разнообразии: яркая фотоподборка
20
 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
38
Ахметов за год разбогател почти втрое
13
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
6
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
6
Крымского политзаключенного Алексея Чирния выпустили из российской колонии
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 56154
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть