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среда, 07 июля 2021 10:30

В Украине сделали более 3 млн Covid-прививок

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С начала кампании по вакцинации в Украине сделали более 3 млн прививок от Covid-19.

За прошедшие сутки привили 93 554 человека, сообщает Минздрав. 6 июля первую дозу Covid-вакцины получили 36 023 человека, полностью иммунизировался 57 531 человек.

"Работали 535 мобильных бригад, 1287 пунктов прививки и 27 центров вакцинации", - говорится в сообщении.

 

С начала вакцинации первую дозу получили 2 136 561 человек, полностью иммунизировались 955 607 человек. Всего провели 3 092 168 прививок. По состоянию на 6 июля в письмо ожидания вакцинации записались почти 780 тыс. человек.

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За последние сутки в Украине выявили 610 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 238 974 украинца. Умерли 52 537 пациентов, из них 33 – за последние сутки. Выздоровели 2 174 353 человека, за последние сутки – 1 666.

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Дата
07
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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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