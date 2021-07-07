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Коронавирус в Украине: стало больше заражений и смертей

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Коронавирус в Украине: стало больше заражений и смертей
Всего в Украине провели более 10,9 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 610 новых больных коронавирусом. Из них детей – 40, медработников – 20.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 238 974 украинца. Умерли 52 537 пациентов, из них 33 – за последние сутки. Выздоровели 2 174 353 человека, за последние сутки – 1 666, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 46 168 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 20 240, ИФА – 9 189. Также сделали 16 739 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,9 млн ПЦР-тестирований.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 217 случаев;
Винницкая область - 16 случаев;
Волынская область - 7 случаев;
Днепропетровская область - 19 случаев;
Донецкая область - 27 случаев;
Житомирская область - 13 случаев;
Закарпатская область - 9 случаев;
Запорожская область - 12 случаев;
Ивано-Франковская область - 3 случая;
Киевская область - 49 случаев;
Кировоградская область - 10 случаев;
Луганская область - 10 случаев;
Львовская область - 32 случая;
Николаевская область - 17 случаев;
Одесская область - 36 случаев;
Полтавская область - 22 случая;
Ровенская область - 7 случаев;
Сумская область - 11 случаев;
Тернопольская область - 5 случаев;
Харьковская область - 20 случаев;
Херсонская область - 25 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черкасская область - 21 случай;
Черновицкая область - 7 случаев;
Черниговская область - 5 случаев.

В мире диагностировали более 430 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в Бразилии, Индии и Индонезии. В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Испания. Украина по количеству новых заражений находится на 69-м месте в мире. Среди стран Европы она на 13-м месте.

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Дата
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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