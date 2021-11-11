С начала вакцинальной кампании в Украине сделали более 20 млн Covid-прививок.

За прошедшие сутки вакцинировали 277 097 человек, сообщает Министерство здравоохранения.

"Одну дозу 10 ноября получили 147 344 человека, полностью иммунизировали - 129 753 людей. Работали 1102 мобильные бригады, 3224 пункта прививки и 433 центра вакцинации", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/moz.ukr Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, подчеркивают в Минздраве.

Вакцинировали тремя препаратами: Pfizer, Sinovac и AstraZeneca. С начала вакцинации первую дозу получили 11 844 728 человек, двумя дозами привили 8 284 545 человек. Всего сделали 20 129 273 прививки.

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За последние сутки в Украине выявили 24 747 новых больных коронавирусом. Из них детей - 1550, медработников - 462. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 155 519 человек. Умерли 74 857 пациентов, из них 652 - за последние сутки. Выздоровели 2 572 738 человек, за последние сутки - 18 896.