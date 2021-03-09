В Украине резко уменьшилось желающих пройти ВНО

Посчитали участников основной сессии ВНО. Фото: Mind.ua

В 2021 году для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировались 318 946 человек. В прошлом году желающих было гораздо больше. Участие в основной сессии приняли 379 493 абитуриента.

Сейчас региональные центры оценивания качества образования продолжают обрабатывать регистрационные документы, полученные после 5 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Дату подачи документов в региональный центр оценивания качества образования определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте. Документы, присланные после 5 марта, обрабатывать не будут. Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат, который отправляют в индивидуальном конверте, сообщают МОН.

К самым популярным предметам ВНО, которые выбирают учащиеся в этом году вошли:

Украинский язык и литература - 208 044 человека, из них103 931 человек зарегистрировались для участия в тестировании по украинскому языку;

математика - 242 834 человека, из них 65 652 человека зарегистрировались для участия в тестировании из задач уровня стандарта;

история Украины - 247 109 человек;

география - 147207 человек;

английский язык - 122 681 человек;

биология - 104 664 человека;

физика - 26 911 человек;

химия - 10 338 человек;

немецкий язык - 1965 человек;

французский язык - 464 человека:

испанский язык - 149 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как проверить свою регистрацию на ВНО

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 21 мая до 15 июня по следующему графику:

21 мая - химия;

24 мая - испанский, немецкий, французский языки;

25 мая - английский язык;

28 мая - математика, математика - задания уровня стандарта;

1 июня - украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня - история Украины;

7 июня - физика;

10 июня - биология;

15 июня - география.

Результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня. Дополнительный период регистрации отдельных категорий лиц продлится с 6 до 18 мая включительно. Дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 16 июля.

Цьогоріч випускники, які планують вступати до закладів вищої освіти, матимуть можливість самостійно вибирати, яку саме роботу виконувати під час ЗНО. Йдеться про сертифікаційну роботу з української мови чи сертифікаційну роботу з української мови та літератури.