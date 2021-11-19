В Украине реорганизуют или ликвидируют 603 библиотеки

В Украине будут реорганизовываться библиотеки. Фото: Сегодня

Министерство культуры и информационной политики согласовало реорганизацию или ликвидацию 603 библиотек, а также разрешило еще 463 библиотеки исключить из базовой сети учреждений культуры.

МКИП не согласовало реорганизацию, ликвидацию, исключение из базовой сети 352 библиотек, а в отношении 233 заведений попросило дополнительную информацию, сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Лариса Петасюк, опубликовав позицию Минкульта по закрытию библиотек в стране на сайте "Украинская правда. Жизнь".

Министерство культуры и информационной политики обратилось в органы прокуратуры с просьбой проверить факты незаконной ликвидации и реорганизации учреждений культуры.

"Есть примеры, где органы прокуратуры возбудили судебные дела по неправомерности принятых решений, а также случаи отмены таких решений в судебном порядке", – сообщила Петасюк.

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В поддержку украинской книги подготовили законопроект. Он предусматривает частичную компенсацию аренды для магазинов, предлагающих покупателям чисто украинскую книгу. Также законопроект предполагает введение сертификатов, по которым граждане смогут получать книги. По ним можно будет приобрести и электронные книги. Планируют субсидию для аренды книжных магазинов.