В Украине разрешили комбинировать Covid-вакцины

 
Ексклюзивы
1/5
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 936
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 3069
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 963
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Просмотров: 2925
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 1890
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
Просмотров: 711
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
Просмотров: 972
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 297
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Просмотров: 270
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Просмотров: 882
Фото
Все фото
3
3
11
5
47
25 финалисток &quot;Мисс Украина 2021&quot; будут бороться за корону стоимостью $3 млн
25 финалисток "Мисс Украина 2021" будут бороться за корону стоимостью $3 млн
Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение
Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение
Школа на открытом воздухе, военный парад и гражданский полет в космос: лучшие фотографии прошедшего дня
Школа на открытом воздухе, военный парад и гражданский полет в космос: лучшие фотографии прошедшего дня
Украинцу в Беларуси грозит четыре года тюрьмы
Украинцу в Беларуси грозит четыре года тюрьмы
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Видео
Все видео
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
Интервью
1/5
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 549
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 657
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1224
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 657
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 702
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 сентября 2021
Просмотров: 405
Сіроока дівчинка
У ранньому дитинстві в мене був приятель, сусідський хлопчик. Імені не називаю, бо ця історія делікатна. Ми гуляли в нашій хаті під столом, за ...
пятница, 17 сентября 2021 15:02

В Украине разрешили комбинировать Covid-вакцины

  Комментировать
В Украине разрешили комбинировать Covid-вакцины
Интервал между двумя прививками составит 28 суток. Фото: pixabay.com

В Украине разрешили комбинировать Covid-вакцины производства Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna.

Люди, которые получили первую дозу вакцины Moderna, для второй прививки могут использовать Pfizer и наоборот, сообщает Министерство здравоохранения. Интервал между двумя прививками составит 28 суток.

"Теперь если вакцина типа мРНК от одного производителя не доступна в Украине, вторую дозу можно сделать имеющейся вакциной такого же типа другого производства", - говорится в сообщении.

В июле Минздрав одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике разрешить комбинировать мРНК-вакцины. Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech считают безопасным и эффективным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сочетание вакцин против Covid-19 в три раза увеличивает вероятность побочных эффектов

Американская компания Moderna заявила о снижении эффективности своей Covid-вакцины и подчеркнула необходимость введения третьей бустерной дозы препарата. Последнее исследование показало более высокий уровень инфицирования среди людей, вакцинированных примерно 13 месяцев назад, по сравнению с теми, кого иммунизировали на пять месяцев позже. 1 сентября Moderna подала заявку на разрешение ревакцинации в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине разрешили комбинировать Covid-вакцины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

Софи Лорен вышла замуж

Самое читаемое
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование Просмотров: 12522
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
12
 Просмотров: 8082
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины Просмотров: 6786
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
8
 Просмотров: 5949
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США Просмотров: 5733
Общество
Большинство украинцев не понимают, где правда, а где фейк - исследование
Большинство украинцев не понимают, где правда, а где фейк - исследование Просмотров: 108
25 финалисток "Мисс Украина 2021" будут бороться за корону стоимостью $3 млн
25 финалисток "Мисс Украина 2021" будут бороться за корону стоимостью $3 млн
3
 Просмотров: 468
"Креативные" чиновники закрыли дыру в потолке флагом Украины
"Креативные" чиновники закрыли дыру в потолке флагом Украины Просмотров: 207
Гороскоп на 17 сентября: кто будет чувствовать себя настоящим счастливчиком
Гороскоп на 17 сентября: кто будет чувствовать себя настоящим счастливчиком
 Просмотров: 189
Covid-сертификат можно будет получить на портале "Дія": подробности
Covid-сертификат можно будет получить на портале "Дія": подробности Просмотров: 144
Больше всего комментируют
3
Никифоров объяснил, что такое план трансформации от Зеленского
1
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1
Разумков раскритиковал Данилова за латиницу
1
Европарламент призвал страны ЕС не признавать выборов в России
1
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
Голосов: 57118
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть