Интервал между двумя прививками составит 28 суток. Фото: pixabay.com

В Украине разрешили комбинировать Covid-вакцины производства Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna.

Люди, которые получили первую дозу вакцины Moderna, для второй прививки могут использовать Pfizer и наоборот, сообщает Министерство здравоохранения. Интервал между двумя прививками составит 28 суток.

"Теперь если вакцина типа мРНК от одного производителя не доступна в Украине, вторую дозу можно сделать имеющейся вакциной такого же типа другого производства", - говорится в сообщении.

В июле Минздрав одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике разрешить комбинировать мРНК-вакцины. Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech считают безопасным и эффективным.

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Американская компания Moderna заявила о снижении эффективности своей Covid-вакцины и подчеркнула необходимость введения третьей бустерной дозы препарата. Последнее исследование показало более высокий уровень инфицирования среди людей, вакцинированных примерно 13 месяцев назад, по сравнению с теми, кого иммунизировали на пять месяцев позже. 1 сентября Moderna подала заявку на разрешение ревакцинации в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.