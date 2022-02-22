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вторник, 22 февраля 2022 09:46

В Украине произошло землетрясение

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В Украине произошло землетрясение
По Львовской области пронеслось землетрясение. Фото: pixabay.com

Вечером 21 февраля во Львовской области произошло землетрясение магнитудой 2,8 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Толчки зафиксировали в 18:05 в районе города Червоноград на глубине 3 км.

По классификации землетрясение относится к ощутимым немногими людьми, находящимися внутри помещения. Под открытым небом его можно почувствовать только в благоприятных условиях, отметили специалисты.

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"Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, немного сильнее - на верхних этажах", - говорится в сообщении.

С территории Львовской области наиболее мощные землетрясения зарегистрированы 11 сентября 2018-го и 3 декабря 2019 года с магнитудами 2,2 балла и 3 балла соответственно, напомнили в ведомстве.

В конце января в Днепропетровской области произошло землетрясение. Его зафиксировали в районе Кривого Рога. Жители рассказали, что у кого-то звенела посуда, тряслись окна и мебель в частном доме, с потолка посыпалась штукатурка.

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