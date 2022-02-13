На границе Грузии и Армении произошло сильное землетрясение

Землетрясение произошло на границе Грузии и Армении. Фото: Pixabay

На границе Армении и Грузии в воскресенье вечером произошло сильное землетрясение.

Об этом сообщил "Интерфаксу".

По информации Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр землетрясения расположен на юге Грузии. Магнитуда толчков составляла 6,2.

"Сильные толчки почувствовали жители Тбилиси и других городов Грузии. О каких-либо разрушениях в районе эпицентра пока информации нет, - отмечается в сообщении.

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В свою очередь МЧС Армении отметили, что эпицентр подземных толчков расположен в 16 км к северо-востоку от города Бавра в Армении на границе с Грузией.

О пострадавших также информации не было. Толчки магнитудой 3-3,5 почувствовали и в Азербайджане.

В конце января в Днепропетровской области произошло землетрясение. Его зафиксировали в районе Кривого Рога. Жители рассказали, что у кого-то звенела посуда, тряслись окна и мебель в частном доме, с потолка посыпалась штукатурка.