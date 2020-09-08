В Украине продолжаются забастовки шахтеров

Шахтеры объявили "итальянскую забастовку" - они пунктуально выполняют всю работу, но с учетом всех бессмысленных правил и параграфов, что приводит к снижению производительности. Фото: pixabay

393 горняка четырех шахт, три из которых Криворожского железорудного комбината Днепропетровской области, отказались выходить и объявили подземный протест.

Их требования - это увеличение зарплат, улучшения условий труда и решить вопрос с местной службой Гоструда, которую работники обвиняют в продажности, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец у Facebook.

Утром протестуют 90 горняков шахты "Гвардейская", 60 горняков шахты "Терновская", 214 горняков шахты "Батькивщина" и 29 горняков шахты "Октябрьская". Последние требуют увеличения зарплат уже шестые сутки. 84 горняка "Батькивщины" остались под землей в знак солидарности 7 сентября.

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Михаил Волынец рассказал, что администрация шахты "Терновская" утром не пустила первую смену, которая хотела присоединиться к протесту. Теперь работники устроили акцию на площади возле админздания Криворожского комбината.

По его словам, шахтеры объявили "итальянскую забастовку" - они пунктуально выполняют всю работу, но с учетом всех бессмысленных правил и параграфов, что приводит к снижению производительности. Сегодня, 8 сентября, в Кривой Рог должны выехать представители центрального офиса Гоструда для решения вопросов.

Шахтеры из Львовщины, которые восемь дней оставались под землей в шахте "Надежда", что в городе Сосновка, вышли на поверхность.Горняки требовали выплатить им задолженность по зарплате за полгода. В первый день почти полсотни горняков протестовали, но по состоянию здоровья поднялись на поверхность.