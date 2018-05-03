В Украине прекращает работу крупнейший производитель автомобильных шин

В Украине закрывается крупнейшее предприятие по изготовлению автомобильных шин. Фото: Rosava.com

Закрывается крупнейшее предприятие Украины по производству шин и автомобильных покрышек Росава, которое расположено в городе Белая Церковь.

Соответствующее решение приняли акционеры компании на общем собрании 20 апреля, об этом информируют Факты.

Согласно отчету предприятия, в 2017 году Росава изготовила тысячи единиц продукция и при обороте в 875 млн гривен понесла ущерб в 717 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фонд госимущества назвал предприятия, которые приватизируют в 2018 году

При этом мощность предприятия позволяет производить до шести миллионов единиц в год. Росава может выпускать более 150 разновидностей шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

Ранее о прекращении работы сообщили в Одесском припортовом заводе. Предприятие перестало функционировать из-за отсутствия поставок газа.