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суббота, 06 октября 2018 20:47

В Украине предлагают запретить пользоваться телефоном на пешеходных переходах

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В Украине предлагают запретить пользоваться телефоном на пешеходных переходах
Украинцы предлагают запретить пользоваться телефоном на пешеходном переходе. Фото: JHK

Украинцы предложили запретить пользоваться мобильным телефоном на пешеходных переходах.

Соответствующая петиция о внесении поправки в правила дорожного движения зарегистрирована на сайте президента Украины Петра Порошенко.

"Внести поправку в ПДД Украины, которую применило правительство Литвы. Согласно принятым решениям, пешеходы при переходе через дорогу "не должны делать ничего такого, что отвлекало бы их внимание от окружения и ситуации на дороге, включая пользование средствами мобильной связи ", - говорится в предложении.

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В Украине возобновят масштабный контроль скорости специальными средствами и силами Национальной полиции. Соответствующее решение принял Кабинет министров в рамках политики безопасности дорожного движения.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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