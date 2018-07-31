В Украине появятся еще две дешевые авиакомпании

Автор: agravery.com До конца года в Украину зайдут еще две дешевые авиакомпании

До конца года в Украину могут зайти еще две авиакомпании.

"Надеюсь, что еще два приятных сюрприза будут в этом году", - рассказал "Обозревателю" министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Также он рассказал о лоукост-составляющей внутренних перевозок.

"SkyUp выходит на регулярные полеты с августа. Цена билета Харьков-Одесса и Киев-Одесса, возможно, также полетят из Львова в Одессу, от 500 до ттысячи гривен", - сообщил министр.

Он подчеркнул, что Украина хочет повторить успех Турции.

"Мы анализируем опыт стран, которые внедряли эту систему. Это было сделано в Турции. Да, у них были существенные финансовые вливания, но результат налицо - турки пересели на самолеты, потому что это удобно и дешево", - подытожил Омелян.

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Авиаперевозчик WizzAir запускает новый рейс из Харькова в Лондон в аэропорт Лутон. Первые рейсы компания осуществит в середине ноября. Стоимость билетов стартует от £17,99 - почти 630 грн.