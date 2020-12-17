В Украине появится почтовая марка с дополненной реальностью

Укрпочта выпустит новую почтовую марку. Фото: Facebook

В Украине состоится презентация первой почтовой марки с дополненной реальностью с изображением казаков.

Об этом сообщает пресс служба Укрпочты.

"18 декабря, накануне Дня святого Николая, Укрпочта в партнерстве с компанией Art Nation представляют уникальные почтовые марки" Казаки" - первые украинские марки с дополненной реальностью. На знаках почтовой оплаты изображены любимые для многих поколений украинский герои мультсериала "Казаки" - Глаз, Играй и Тур", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что торжественная церемония состоится 18 декабря в 12:00 в Киеве в Музее почты, который расположен в помещении Левобережного почтамта. Почтовые марки "Казаки" изготовлены на самоклеющейся бумаге.

Тираж марок составляет 100 тыс. Экземпляров. Номинальная стоимость каждой - V (эквивалент 9 грн). К почтовой марки выпустили конверт "Первый день" и изготовили штемпель спецпогашения.

В Японии с 9 ноября стартует продажа почтовых марок с украинскими пейзажами. Об этом сообщила пресс служба Посольства Украины в Японии.