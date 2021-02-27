В Украине появится первый корабль-музей

Корвет "Винница" превратят в музей. Фото: mil.gov.ua

Из украинского корвета "Винница" сделают музей.

Минобороны хочет сохранить для истории один из последних представителей корветов проект "1124" 1970-х годов, сказал министр обороны Украины Андрей Таран, передает УНИАН.

Это будет первый корабль-музей в Украине. Сейчас прорабатывают вопрос передачи построенного 45 лет назад корвета как музейного предмета в Центральный военно-морской музей.

Его планируют разместить на 8-м причале в Николаеве.

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"Создание на базе боевого судна музейной экспозиции позволит превратить его в один из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи", - пояснил Таран.

Причиной списания тогда был критический возраст корабля и его техническое состояние. 11 ноября 2007-го во время шторма в Севастополе корабль получил серьезные повреждения левой части корпуса на форштевне, после чего стал на ремонт. С тех пор корвет так и не был полностью отремонтирован. Критическая ситуация с корпусом, который за долгие годы службы и из-за отсутствия регулярного докования (по нормам раз в 1-1.5 года) привела к износу и гниению подводной части.