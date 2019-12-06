В Украине появится единая служба спасения

Со следующего года запустят службу спасения 112. Фото: УНИАН

В Украине со следующего года планируется запуск единой службы спасения 112.

"Это телефон спасения, координация пяти ведомств: скорая помощь, ГСЧС, пожарные, полиция и служба газа. Мы хотим в следующем году спасти максимальное количество людей", - сообщил интервью РБК-Украина премьер-министр Алексей Гончарук.

Сейчас в Украине слишком много людей погибает от несчастных случаев.

"Кто-то не доезжает до больницы, до кого-то не доезжает скорая, кого-то доводят в больницу, а там не могут оказать адекватную помощь. Одна из главных целей нашего правительства в следующем году - спасти максимальное количество жизней или здоровых людей, в том смысле, что после неадекватно оказываемой помощи многие остаются с инвалидностью", - добавил Гончарук.

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Пилотный проект службы спасения работает в Белой Церкви. В январе планируется запуск в Киевской области и далее по всей Украине.

Премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы "Право на власть" заявил, что в Украине за следующие 3-5 лет появятся качественные дороги, которые соединят все крупные города.