В Украине пока не планируют вводить полный локдаун

Степанов рассказал, как планируют усиливать карантин. Фото: Reuters

В Украине не планируют начинать новый локдаун. Но адаптивный карантин предусматривает жесткие карантинные ограничения.

"У нас локдаун был один - год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения", - сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".

Жесткие карантинные ограничения уже ввели Киев, Львов и Винница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев сообщает о критической Covid-ситуации: заболеваемость выросла вдвое

"Киев вчера ввел такие жесткие карантинные ограничения, местные власти Львова, Винницы. Эффективность этих мероприятий мы видим на примере Ивано-Франковской области, где уже есть стабилизация ситуации, заполняемость коек с кислородом там была 65%, а сейчас уже 60% и продолжает снижаться", - сказал министр.

Степанов сообщил, что Киев добавляет еще 207 коек с кислородом, чтобы не было предпосылок для коллапса.

В Киеве могут остановить движение общественного транспорта из-за попадания столицы до красной зоны карантина. Об этом заявила депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.