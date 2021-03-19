Киев сообщает о критической Covid-ситуации: заболеваемость выросла вдвое

В Киеве фиксируют стремительный рост количества больных коронавирусом. Фото: REUTERS

По сравнению с январем 2021-го заболеваемость Covid-19 в Киеве выросла почти вдвое. Летальность от вируса - в 1,5 раза. В последние дни фиксируют от 24 до 30 смертей в сутки.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

"Если раньше большинство госпитализированных это были люди старшего возраста, то теперь стали больше болеть более молодые киевляне. Многие пациенты - это 30-40-летние жители столицы", - отметил Кличко.

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Заполненность коек в коммунальных медучреждениях по состоянию на 19 марта - более 74%. В январе этот показатель достигал 30%.

"Количество госпитализированных увеличилось более чем в 2 раза. Из них больных в тяжелом состоянии вдвое больше, чем в январе. При этом 90 процентов пациентов нуждаются в кислородной поддержке. Если 2 месяца назад в среднем это было до 25 больных (под аппаратами ИВЛ. - Gazeta.ua), то сегодня за 50", - добавил мэр.

По состоянию на 19 марта в медучреждениях столицы лечатся 3453 Covid-больных. Из них 32 ребенка. 2433 пациенты в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2852 человека. Под аппаратами ИВЛ 53 больных. Киев попал в красною зону карантина. С 20 марта в городе усиливают меры безопасности. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города, "чтобы приостановить стремительное распространение болезни". Ввели строгие ограничения на 3 недели - до 9 апреля включительно.