В Украине планировали 7 терактов - подробности

Суды вынесли 192 обвинительных приговора преступникам. Фото: pixabay.com

2020 года в стране хотели совершить 7 террористических актов.

Служба безопасности Украины предотвратила эти преступления и задержала 10 человек, причастных к ним, сообщили в пресс-службе СБУ.

"В течение 2020 года суды вынесли 192 обвинительных приговора преступникам, которых разоблачила и задержала СБУ за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также за террористическую деятельность. В частности за этот период спецслужба предотвратила 7 террористических актов и задержали 10 человек, причастных к их подготовке и совершении", - пишут в сообщении.

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По данным СБУ, теракты планировались у торгового центра "Французский квартал" в Харькове, возле госпиталя в Северодонецке и на железнодорожной станции Рубежное, на территории ОАО "Северодонецкое объединение Азот".

Также СБУ участвовала в спецоперациях по освобождению заложников в Луцке и Киеве, задержала организаторов серии взрывов в столице и нейтрализовала взрывные устройства.

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины. Изменения произошли среди руководителей областных управлений, Национальной академии и одного департамента СБУ.