В Украине переименуют сразу две области

Владимир Вятрович анонсировал переименование Днепропетровской и Кировоградской области Фото: day.kyiv.ua

Депутаты проголосовали за переименование в Украине двух областей. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что речь идет о Днепропетровскую и Кировоградскую области.

Об этом пишет "Обозреватель".

"Переименовано около тысячи, осталось еще 9 населенных пунктов, которые мы обнаружили. На очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. Насколько нам известно, уже собрано необходимое количество депутатских подписей для того, чтобы запустить этот процесс", - сказал он.

Также в Украине могут отменить лишние "выходные, если праздничные дни приходятся на субботу или воскресенье.

По словам Вьятровича, Украине необходимо перенести дату празднования годовщины окончания Второй мировой войны, чтобы отмечать его со всей Европой. В связи с этим, выходной день нужно перенести с 9 мая на восьмое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев призывают прикрепить к одежде красный мак

Напомним, в сети остро отреагировали на высказывание Вятровича о дивизии "Галичина". По мнению скандального историка, Советский Союз и Третий Рейх одинаково воспринимали украинский, а их подходы отличались только рациональным отношением немцев к расходу человеческих ресурсов. Такое мнение высказал Вятрович у себя в Facebook. Нужно отметить, что многих подписчиков историка это возмутило.