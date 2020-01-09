В Украине открыли кафе, где работают люди с синдромом Дауна

Фото: ВолиньPost

В Луцке на Волыни открыли кафе "Старе місто", в котором работает молодежь с синдромом Дауна.

Мама одного из ребят, которые работают в заведении, Елена Мельник рассказала, что идея проекта, где бы себя реализовали "солнечные" люди была уже давно, пишет ВолиньPost.

"Моему сыну уже 20 лет. Когда он учился в школе, возникали мысли, что же он будет делать после учебы. Он пошел в профтехучилище и получил специальность "фотограф", но трудоустроиться в нашем обществе оказалось трудно ", - отметила она.

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Родители проанализировали ситуацию и увидели, что молодежь с синдромом Дауна успешно работает в ресторанах и кафе в Польше, США и т.д., поэтому взяли идею социального бизнеса на вооружение и начали шаг за шагом идти к ее воплощению в жизнь.

В "Старому місті" пока работают официантами двое ребят - 20-летний Андрей Мельник и 18-летний Валентин Новосад.

В случае успешности проекта, на стажировку сюда планируют пригласить и других людей с синдромом Дауна.

"Пока идет процесс обучения. Сегодня они варят кофе под наблюдением опытного баристи и впоследствии очень хотят выполнять эти обязанности ", - рассказывает мама Андрея Мельника Елена.

Чиновники предлагают изменить подход к выплатам малообеспеченным гражданам и людям с инвалидностью. Кабмин за 5 лет хочет трудоустроить 40% людей с инвалидностью. По закону Украины наличие группы инвалидности позволяет человеку работать полный или неполный рабочий день.