В Украине открыли единственный завод производства препаратов из плазмы крови

 
Ексклюзивы
1/5
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 234
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2682
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
1 Просмотров: 2754
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1314
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 360
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1233
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3069
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 1008
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4815
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 387
Фото
Все фото
8
11
4
5
5
Жадан: Я ужаснулся. Все - русскоязычное
Жадан: Я ужаснулся. Все - русскоязычное
&quot;Кайфуй, люби, климат защищай&quot; - в Киеве проходит международный климатический марш
"Кайфуй, люби, климат защищай" - в Киеве проходит международный климатический марш
В Карпатах выпал снег
В Карпатах выпал снег
Форум издателей 2019: презентовали переиздание Осипа Маковея
Форум издателей 2019: презентовали переиздание Осипа Маковея
Jgbcfkb Ивано-Франковск XVII столетия
Jgbcfkb Ивано-Франковск XVII столетия
Видео
Все видео
На киевском мосту перевернулся кран
На киевском мосту перевернулся кран
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
В Харкове проходит первый ЛГБТ-прайд
В Харкове проходит первый ЛГБТ-прайд
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4815
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5157
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1710
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31284
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 сентября 2019
Просмотров: 117
Свободу втратити легко
Завжди повторюю: в українців та росіян – різна політична культура. Вони мають велику схильність ідентифікувати себе з царем. Ми – з тими, ...
пятница, 20 сентября 2019 20:03

В Украине открыли единственный завод производства препаратов из плазмы крови

  Комментировать
В Украине открыли единственный завод производства препаратов из плазмы крови
В Белой Церкви открыли завод по производству препаратов из плазмы крови.

20 сентября в г. Белая Церковь отечественная фармацевтическая компания "Биофарма" открыла завод-фракционатор по производству препаратов из плазмы крови. Завод стал первым в Восточной Европе высокотехнологичным производителем лекарств данного типа. Производство оснастили новейшим оборудованием международного стандарта. Проектная мощность завода предусматривает увеличение объемов переработки до 1 млн. литров плазмы в год.

На знаковое событие прибыли представители Министерства здравоохранения Украины, медицинские работники и иностранные гости.

"Таких заводов нет ни в одной стране постсоветского пространства. Украина - первая. Создание современного производства стало возможным благодаря инвестициям более 70 млн долларов, а также благодаря участию международных инспекторов, исследователей и экспертов. "Биофарма" войдет в десятку мировых производителей препаратов из плазмы крови, а налоговые поступления в бюджет Белой Церкви вырастут вдвое, а это дополнительные 150 млн гривен на развитие общества ежегодно. Новое производство позволит МЗУ полностью удовлетворить внутренние потребности страны в плазме. Это важный элемент национальной безопасности и сохранения здоровья граждан ", - зачитала Зоряна Скалецкая, министр Здравоохранения, официальное письмо-поздравление от премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Инновационный завод будет производить фактор VIII - жизненно необходимый препарат для больных гемофилией; альбумин - препарат для восстановления и поддержания объема циркуляции крови при травмах и операциях, иммуноглобулины - белки крови, что широко применяются для усиления способности организма сопротивляться болезням.

"Создано не просто новый производственный объект - положено начало новой наукоемкой индустрии на основе высоких технологий. Это ставит Украину на один уровень с такими странами как США, Австрия, Германия и позволяет Украине выходить на мировой рынок с медицинскими препаратами, производство которых требует собственной научно-исследовательской базы, высокой культуры производства, развития инфраструктуры донорства по самым высоким стандартам ", - говорит на официальном открытии Константин Ефименко, президент группы компаний "Биофарма". По его словам предприятие ведет переговоры с несколькими десятками правительств о налаживании поставок препаратов за границу. Регистрацию медикаментов уже начали в Германии, каждая партия тщательно проверяется лабораториями, аккредитованными ВОЗ. Препарат украинского производства будет втрое дешевле зарубежных аналогов.

Увеличение мощностей украинского производителя позволит перерабатывать дополнительные объемы плазмы крови, которую собирают, но не используют из-за ограниченного срока годности. Ежегодно утилизируется более 100 тонн плазмы, поэтому из бюджетов идут расходы более 5 млн долларов. С сегодняшнего дня эту плазму смогут использовать для производства жизненно необходимых лекарств. Новые технологии полностью исключают возможность заражения, которые были вероятными при переливании крови. Термическая обработка делает препараты абсолютно безопасными.

"Мы создали завод в котором медикаменты будут на 30-40% дешевле, чем все западные аналоги при таком же качестве. Украина за тот же самый бюджет сможет купить больше лекарств и спасти жизнь. Кроме того, построив завод, мы будем платить сотни миллионов налогов. Украине нужно создавать условия для того, чтобы молодежь не уезжала работать в другие страны ", - говорит Василий Хмельницкий, украинский предприниматель, один из инвесторов проекта.

Биофарма способна полностью обеспечить внутренние потребности фамацевтичного рынка Украины, а избыток продукции экспортировать за границу. Конкурентами завода на международном рынке станут компании из Китая, Австрии и ЮАР.

"Биофарма" - отечественная иммунобиологическая фармацевтическая компания с более 120 летней историей. Предприятие разрабатывает и производит препараты из плазмы донорской крови, рекомбинантные препараты, пробиотики и традиционные лекарственные средства. Ежегодно компания выпускает около 20 млн. упаковок и экспортирует продукцию в 36 стран. Препараты производства "Биофарма" проходят проверку качества в иностранных и украинских аудиторов как минимум 4 раза в год. В 2005 году на Международном форуме качества украинский производитель получил сертификат ISO серии 9001. В 2014 году в Белой Церкви запустили первую очередь биофармацевтической научно-производственного комплекса. Через год руководство компании передало МОЗ медикаменты общей стоимостью 1 млн. гривен на лечение военных, пострадавших в зоне АТО. В этот же день заложили первый камень строительства нового завода-фракционаторов по производству препаратов из плазмы донорской крови.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине открыли единственный завод производства препаратов из плазмы крови». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

На крыше вагона ехал в Луганск за солью - языковеда осудили на 12 лет

Запретили украинский язык в вузах

Украинские военные договорились об активных действиях

Первое кругосветное путешествие длилось три года

Софи Лорен - 85: замужем за "отцом", беременности в постели и тюрьма за неуплату налогов

Самое читаемое
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому Просмотров: 28368
Что делают собаки, когда хозяев нет дома
Что делают собаки, когда хозяев нет дома
27
 Просмотров: 23761
Дешевле, чем у жены Луценко: &quot;слуга народа&quot; засветила сумку в Раде
Дешевле, чем у жены Луценко: "слуга народа" засветила сумку в Раде
4
 1 Просмотров: 22166
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык 11 Просмотров: 22158
На что способны люди, когда очень хотят спать: смешные фото
На что способны люди, когда очень хотят спать: смешные фото
22
 Просмотров: 21474
Общество
Боевики ранили трех украинских военных на Донбассе
Боевики ранили трех украинских военных на Донбассе Просмотров: 81
Существует альтернатива безумию, которое навязывает нам Путин - Безсмертный
Существует альтернатива безумию, которое навязывает нам Путин - Безсмертный
 Просмотров: 432
Показали трогательную встречу освобожденных моряка и собаки
Показали трогательную встречу освобожденных моряка и собаки Просмотров: 639
Сообщили, сколько срочников планируют призвать осенью
Сообщили, сколько срочников планируют призвать осенью Просмотров: 207
Бюджет-2020: на что выделили больше денег, на что – урезали
Бюджет-2020: на что выделили больше денег, на что – урезали Просмотров: 3204
Больше всего комментируют
11
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
7
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
4
Вакарчук – Зеленскому: Сдаете национальные интересы?
3
Суд отменил арест Ефремова
3
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
Голосов: 45125
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua