В Украине остановили работу Единого государственного реестра - Минюст

К 16 августа 2020 Единый государственный реестр не будет работать. Фото: Reuters

Перезапуск Единого государственного реестра не повлияет на сроки рассмотрения документов, представленных для государственной регистрации политических партий.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"С сегодняшнего дня и до 16 августа 2020 Единый государственный реестр не будет (для пользователей будут доступны только отдельные услуги): в этот период будет происходить обновление его технической составляющей. В то же время то, что перезапуск ЕГР пришелся на разгар избирательной кампании, никак не отразится на сроках рассмотрения документов, поданных субъектами избирательного процесса для государственной регистрации ", - сказано в сообщении.

Заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук отметила, что министерство и его межрегиональные управления приложили максимум усилий, чтобы все документы, поступившие были рассмотрены своевременно, до периода введения в эксплуатацию нового программного обеспечения Единого государственного реестра.

"С 17 августа 2020 года, после запуска нового ЕГР, все процедуры в сфере государственной регистрации политических партий будут проводиться в штатном режиме", - рассказала она.

Онищук сообщила, что Министерство юстиции постоянно коммуницирует и сотрудничает с ЦИК для обеспечения надлежащего избирательного процесса.

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"Мы уже предоставили ЦИК сведения о зарегистрированных политических партий и их структурных образований, а также официальное разъяснение о том, что местные организации политических партий, зарегистрированных к установлению нового административно-территориального устройства Украины, можно считать распространяют свою деятельность на соответствующие вновь административно-территориальные единицы ", - отметила заместитель.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о повышении минимальной зарплаты. Законопроект №3963 "О внесении изменений в Закон" О государственном бюджете Украины на 2020 год "опубликован без текста.