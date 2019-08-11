В Украине определили самый большой арбуз сезона

В этом году арбуз-рекордсмен весит 31,8 кг. Фото: ТСН

В городе Голая Пристань на Херсонщине провели праздник арбузов, где определили рекордсмена этого года.

Как отмечается, фестиваль "Украинский арбуз - сладкое чудо" проводят уже 16 лет подряд. Во время мероприятия фермеры и ученые имеют возможность проанализировать, какие сорта дали лучшие урожаи, а гости могут вдоволь наесться вкусной ягоды. Об этом сообщает ТСН.

В этом году рекордсмен среди арбузов весит 31,8 кг. Также определили самую большую дыню - почти 6,5 кг, и тыкву - более 34 кг. Такие результаты говорят, что сезон в этом году достаточно неплохой.

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Владелец арбуза-рекордсмена рассказал, как его выращивал.

"Надо вовремя посадить, смотреть на погодные условия, поливать, ухаживать. Мы удобрения не бросаем. Там немножко азота добавили, чтобы он только стартанул, - и все", - заявил он.

В то же время фермеры отметили, что неделю назад закупочная цена на арбузы очень упала. Бахчевые с поля стоят 60 копеек за килограмм. А это значит, что пик сезона уже наступил. Поэтому вскоре цена на рынках должна снизиться.

В Одесской области аграрное предприятие вырастило квадратные арбузы. В Украине они только набирают популярность.