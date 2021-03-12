В Украине обновят систему прогнозирования погоды

Прогнозы погоды станут лучше. Фото: Корреспондент

В Украине переделают систему прогнозирования погодных условий.

ГСЧС будет сотрудничать с компанией из США BARON - Critical Weather Intelligence в сфере гидрометеорологической деятельности, сообщает МВД Украины.

Теперь в Украине появятся около 13 крупных радаров, а также несколько тысяч специальных датчиков, которые "позволят использовать ранний, вероятный и быстрый прогнозы опасных погодных и природных явлений".

Менеджер компании BARON по глобальному развитию бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии Сергей Брайлян заявил, что эта система это "основа систем автоматизированного управления развертывания войск". Внедрение новейших технологий позволит Украине войти в сеть воздушной безопасности НАТО

После одобрения проекта на уровне украинского парламента через два-три года эта система будет развернута полностью. Будут модернизированы гидрометеорологические посты - морские и воздушные.

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Гидрометеорологическая система Украины не обновлялась с 70-х годов ХХ века.