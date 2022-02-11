В Украине обновили карантинные зоны

В Киеве улучшилась ситуация с Covid-19.

Столица перешла из оранжевой в желтую зону карантинных ограничений, сообщает Министерство здравоохранения.

"Ситуация с количеством госпитализаций стабилизировалась", - говорится в сообщении.

В желтой зоне также находятся Полтавская и Харьковская области.

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Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области находится на красном уровне эпидопасности.

Остальные области остаются в оранжевой зоне. Если ситуация у них ухудшится, то в этих регионах также введут локдаун.

Автор: Минздрав В желтой зоне находятся Киев, Полтавская и Харьковская области.

За сутки 13 февраля в Украине обнаружили 16 993 новых случаев Covid-19. Это на 7525 меньше, чем за предыдущие сутки. Из них положительные тесты получили 1447 детей и 252 медработников.